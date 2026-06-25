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ABD: Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderiyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderildiğini açıkladı. Depremlerde 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bu ülkeye arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Venezuela halkına taziyelerini sundu.

ABD'nin Venezuela halkının bu zor zamanlarda yanında olduğunu belirten Rubio, "Başkan (Donald) Trump'ın emriyle, ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya hemen arama kurtarma ekipleri görevlendiriyor ve tıbbi kaynaklar ile insani malzemeler gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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