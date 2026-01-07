Haberler

Beyaz Saray: Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahibiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela yönetimi ile yakın işbirliği içinde olduklarını ve alınacak kararların ABD tarafından belirleneceğini vurguladı. Leavitt, Venezuelalı lider Rodriguez'in ifadelerini değerlendirerek, ABD'nin askeri harekât hakkını saklı tuttuğunu belirtti ve seçim takvimi için henüz erken olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunarak, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'yı biz yönetiyoruz" açıklamasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevine seçilen Delcy Rodriguez'in "yönetimin kendilerinde olduğu" yönündeki ifadesini değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek. Bu, Başkan ve ekibi ile Venezuela'daki geçici yönetim arasında yapılan bir anlaşmadır ve bu anlaşma, hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki Çin ve Rusya etkisinin farkında olduklarını ancak bu yarımkürede, ABD'nin perspektifinin geçerli olduğunu savunan Leavitt, Venezuela'daki askeri operasyonun bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.

ABD'li Sözcü, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den "Çin ve Rusya ile ilişkilerini koparmasını" isteyip istemedikleriyle ilgili soruya, "Bu iddialar, Bakan Rubio'nun gizli sunumuna dayandırılıyor ve bu tür sızıntılar medyaya düşüyor. Bunları reddedemem, doğrulayamam da." yanıtını verdi.

ABD yönetimi, asker kullanma hakkını saklı tutuyor

Beyaz Saray Sözcüsü, halihazırda Venezuela'da sahada Amerikan askeri olmadığını aktararak, "Ancak Başkan (Trump) elbette gerekirse ABD ordusunu kullanma hakkını saklı tutmaktadır." dedi.

Trump'ın önceliğinin halen diplomasi olduğunu savunan Leavitt, "Başkan Trump, Nicolas Maduro ile bunu denedi ancak ne yazık ki Maduro, gayrimeşru bir diktatör ve ciddiyetsiz bir kişiydi. Bu nedenle Başkan Trump, bu askeri operasyona izin verdi." diye konuştu.

Venezuela'da seçimler için henüz erken

Leavitt, Venezuela'da halen istikrar için yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve seçimler için şu anda bir takvim öngörmelerinin zor olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki siyasi süreci geçici yönetim ile birlikte yakından takip edeceklerinin altını çizen Leavitt, "Venezuela'da seçimler için bir takvim belirlemek için henüz çok erken ve zamansız." dedi.

Grönland konusundaki tutum değişmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump yönetiminin, Grönland konusundaki yaklaşımının da değişmediğini belirtti.

Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları bakımından çok önemli olduğunu yineleyen Leavitt, "Bunun amacı, Kuzey Kutbu bölgesinde daha fazla kontrol ve Çin ve Rusya'nın bu stratejik bölgede saldırganlıklarını sürdürmelerini önlemektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
PFDK'ya sevk edilen Gökhan Ünal'dan açıklama: Bahis oynadım ama...

Ünlü teknik adam iddiaları kabul etti: Bahis oynadım ama...