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ABD ordusu, Venezuela'daki deprem yardım çalışmalarına destek için harekete geçti

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ABD Güney Saha Komutanlığı, Venezuela'daki depremler sonrası arama kurtarma ve lojistik destek için harekete geçti. Depremlerde en az 164 kişi hayatını kaybetti, 971 kişi yaralandı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Venezuela'daki yıkıcı depremlerin ardından ülkedeki yardım operasyonlarını desteklemek için harekete geçildiğini bildirdi.

SOUTHCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki arama kurtarma çalışmalarına destek olunacağı belirtildi.

Paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde söz konusu yardım çalışmalarına her türlü desteğin sağlanacağı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortak kuvvetlerimiz, bu kriz sırasında hayat kurtarmak ve Venezuela hükümetine destek olmak amacıyla ABD ordusunun hava nakliye, lojistik ve hayat kurtarma kapasitelerini devreye sokmak için hızla harekete geçiyor."

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerle ilgili son açıklamasında, şu ana dek en az 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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