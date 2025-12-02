Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a 1 Milyar Dolarlık Savunma Satışı Onayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 1 milyar dolarlık helikopter parça ve onarım tedariki ile havacılık eğitimi satışına onay verdi. Bu gelişme, ülkenin F-35 savaş uçakları satın alım talebinin ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a, yaklaşık 1 milyar dolarlık helikopter parça ve onarım tedariki ile havacılık eğitimi satışına onay verildiğini bildirdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığının Riyad'a silah satışına ilişkin iki ayrı onay verdiğini açıkladı.

Buna göre ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a yaklaşık 500 milyon dolar değerinde UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache saldırı helikopterleri, CH-47F Chinook, Schweizer 333 uçakları ve Aerial Scout helikopterleri dahil olmak üzere ABD yapımı helikopter filosu için yedek parça ve onarım hizmetlerinin satışına onay verdi.

İkinci bir açıklamada ise toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan havacılık eğitiminin Suudi Arabistan'a sağlanmasına da onay verildiği belirtildi.

Söz konusu savunma sanayisi satış onaylarının, Suudi Arabistan'ın F-35 savaş uçakları satın alma talebinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kısa süre önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeye F-35 savaş uçakları satacaklarını ve Riyad ile askeri alandaki işbirliklerini daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!

Arızalanmasa yakalanmayacaktı! Araçtan çıkanlar öyle böyle değil
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.