ABD'den Somali'deki Eş-Şebab örgütü elebaşları ve destekçilerine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'de faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütünün finansal işlerinden sorumlu 5 kişiyi "Özel Küresel Terörist Listesi"ne eklerken, Hazine Bakanlığı örgütle bağlantılı 26 kişiyi ve 7 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları Somali'de faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik adım attı.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Somali'de başkent Mogadişu'nun güneyinde Eş-Şebab'ın etkin olduğu Aşağı Şabelle bölgesinde örgütün finans kaynaklarını yönetmek ve örgüt için vergi toplamaktan sorumlu olmakla suçlanan Mahamed Sidow, Cali Yare, Mahamed Davud Gabaane, Süleyman Cabdi'nin "Özel Küresel Terörist Listesi"ne alındığı bildirildi.

Açıklamada Eş-Şebab'ın sözde Körfez Bölgesi Valisi Muhammed Ömer Muhammed'in de "Özel Küresel Terörist Listesi"ne eklendiği bilgisine yer verildi.

Dışişleri açıklamasında söz konusu 5 kişinin birçok saldırının emrini verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Eş-Şebab'ın finansal faaliyetlerine aracılık eden 15 kişinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, yaptırımın 15 kişinin yanı sıra Somali'de Eş-Şebab'a finansal kaynak sağlayan kömür kaçakçılığında rol oynayan 11 kişiye daha uygulandığı, ayrıca, kömür kaçakçılığı ile ilişkili 7 şirketin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu yaptırımlar gereğince, bu kişi ve şirketlere ait ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının bu kişi ve şirketlerle herhangi bir işlem yapmasının yasaklandığı ifade edildi.