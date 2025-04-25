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ABD'den Sınır Dışı Edilen 318 Venezuelalı Göçmen Ülkesine Döndü

ABD'den Sınır Dışı Edilen 318 Venezuelalı Göçmen Ülkesine Döndü
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ABD tarafından sınır dışı edilen 318 Venezuelalı göçmen, Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Gelenler arasında 142 çocuk bulunuyor. Toplamda ABD'den dönen Venezuelalı sayısı 3 bini geçti.

ABD tarafından sınır dışı edilen 318 Venezuelalı düzensiz göçmen daha ülkesine ulaştı.

Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, aralarında 142 çocuğun da olduğu 318 Venezuelalı göçmeni Meksika'dan alarak Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Venezuelalı yetkililerden yapılan açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen ve ülkeye getirilen göçmenlerin sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

Son getirilen göçmenlerin ABD tarafından "keyfi şekilde" sınır dışı edildiği vurgulanan açıklamada, göçmenlerin sağlık kontrolü ve adli işlemlerin ardından evlerine gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, Vatana Dönüş Planı (Plan Vuelta a la Patria) kapsamında tüm Venezuelalıların, güvenli ve onurlu şekilde ülkeye kabul edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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