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Rubio'dan Meksika'ya Göç ve Uyuşturucu Çağrısı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika'ya yasa dışı göç, fentanil kaçakçılığı ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelede adım atma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika'ya yasa dışı göç, fentanil kaçakçılığı ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelede adım atma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigot tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun Washington'da Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Rubio'nun görüşmede, yasa dışı göçün sonlandırılması, fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların ABD'ye girişinin durdurulması, yabancı terör örgütleri ile kartellerin çökertilmesi ve bu yapıların silahlardan arındırılması amacıyla kararlı adımlar atılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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