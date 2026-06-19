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ABD'den Lübnanlı bazı yetkililer ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım

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ABD, Lübnan'daki barış sürecini engelledikleri ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirdikleri gerekçesiyle iki Lübnanlı yetkili ve bazı şirketleri yaptırım listesine ekledi. Yaptırıma uğrayan isimler arasında Marada Hareketi lideri Süleyman Franjiye ve Hizbullah siyasi bürosu üyesi Mahmud Kummati yer alıyor.

ABD, Lübnan'daki barış sürecini engelledikleri ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirdikleri gerekçesiyle iki Lübnanlı yetkili ve bazı şirketleri yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan isimler arasında Marada Siyasi Hareketi lideri olarak tanımlanan Süleyman Franjiye ve Hizbullah'ın siyasi bürosunun kıdemli üyelerinden Mahmud Kummati yer aldı.

Yaptırım listesine eklenen Franjiye ve Kummati, Lübnan'daki barış sürecini engellemek ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirmekle suçlandı.

Ayrıca, Hizbullah'a finans sağladıkları gerekçesiyle Lübnanlı eski üst düzey kamu görevlisi Alaa Hasan Hamiyye ile Lübnan, Suriye, Irak ve Umman'daki iş ağına bağlı bazı kişiler de yaptırım listesine dahil edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent karara dair yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için Hizbullah'ın silahsızlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise ayrı bir açıklamada Hizbullah'ı "Lübnan'ın toparlanmasının ve geleceğinin önündeki en büyük engel" olarak nitelendirerek örgütün ülkeyi kalıcı bir çatışma halinde rehin tuttuğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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