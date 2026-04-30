ABD'den Litvanya'ya Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini sağlayacak koalisyona katılma daveti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden sağlanmasına yönelik koalisyona katılmak için ABD'den teklif aldıklarını açıkladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden sağlanmasına yönelik koalisyona katılmak için ABD'den teklif aldıklarını açıkladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Cumhurbaşkanı Nauseda, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauseda, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden sağlanmasına yönelik koalisyona katılmak için ABD'den teklif aldıklarını belirterek, "Bu teklifi kısa süre içinde Devlet Savunma Konseyine sunmayı planlıyorum." dedi.

Litvanya'nın bu tür görevlere katılabilmesi için ülke parlamentosundan da yetki alınması gerektiğini dile getiren Nauseda, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının barışçıl bir misyon olacağını belirtti.

"Dayanışma içindeyiz ve sadece talep eden veya alan taraf değil, aynı zamanda katkı sunan taraf olmamız gerektiğini elbette anlıyoruz." değerlendirmesini yapan Nauseda, İran'a yönelik adım veya baskıların bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemli olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar dolayısıyla diğer ülkelere, gemilerin bölgeden geçişini sağlayacak yeni bir uluslararası koalisyon kurulması için çağrıda bulunduğunu iddia etmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
