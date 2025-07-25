ABD'den Libya'ya Filistinli Yerleştirme İddialarına Yanıt

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ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Gazze'deki Filistinlilerin Libya'ya yerleştirileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Washington yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri Libya'ya yerleştireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, ABD'nin Gazze sakinlerini Libya'ya nakletmeye çalıştığı yönündeki iddiaların kışkırtıcı ve tamamen asılsız olduğunu teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "Gazze halkının gönderileceği ülkeleri ikna etmek" için ABD'den destek istediği iddiası

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin 18 Temmuz'daki haberinde, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmesine ilişkin iddialar yer almıştı.

Buna göre Barnea'nın, Witkoff'a İsrail'in özellikle Etiyopya, Endonezya ve Libya ile görüşmeler yürüttüğünü aktardığı öne sürülmüştü.

Mossad Direktörü'nün ayrıca, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek istediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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