ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı

AA - Betül Yürük - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, İsrail ve Filistin'e ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerginliği azaltmaları çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, İsrail ve Filistin'e ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerginliği azaltmaları çağrısı yaptı.

Mills, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada İsrail ve Filistin arasında artan tehlikeli gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

İsrail ve Filistin'e yerleşim birimi planları, yıkım, tahliye, şiddete teşvik gibi gerginliği artıracak tek taraflı eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapan Mills, Biden'ın 13-16 Temmuz'da gerçekleştireceği Orta Doğu ziyareti sırasında hem İsrail hem Filistin için güvenlik ve eşit fırsatlar sağlanmasının yollarını arayacağını belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland ise BM Güvenlik Konseyine brifinginde, son aylarda İsrail ve Filistin arasında artan şiddet olaylarında 49 Filistinlinin, 11 İsraillinin ve 3 yabancı uyruklunun hayatını kaybettiğini söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Orta Doğu Filistin İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title