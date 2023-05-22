ABD'den İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi Homeş'le ilgili kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İsrail'in, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Homeş adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde kalıcı olarak yerleşmesine izin veren kararından rahatsız olduklarını ifade ederek, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İsrail'in, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Homeş adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde kalıcı olarak yerleşmesine izin veren kararından rahatsız olduklarını ifade ederek, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Miller, atandıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında gündemdeki konulara dair değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Homeş adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde kalıcı olarak kalmasına izin veren kararını değerlendiren sözcü, şöyle konuştu:

"İsrail hükümetinin, İsrailli vatandaşlara Batı Şeria'nın kuzeyindeki Homeş bölgesine kalıcı olarak yerleşmesine izni veren kararından derin endişe duyuyoruz. Bu karar, İsrail yasalarına göre özel Filistin arazisine yasa dışı bir şekilde inşa edilmiş olan Homeş yerleşkesiyle ilgili olarak eski Başbakan (Ariel) Sharon'un 2004 yılında Bush yönetimine yazılı olarak verdiği taahhüde ve mevcut İsrail hükümetinin (Joe) Biden yönetimine olan taahhütlerine uymamaktadır. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin ilerletilmesi, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesine engel teşkil etmektedir."

Daha önce eski Başkan Barack Obama döneminde yönetimin söz konusu taahhütlerin bağlayıcılıklarının kalmadığını açıkladığını hatırlatan bir gazetecinin yönetimin bu yazışmaları neden yeniden gündeme getirdiği sorusunu sorması üzerine Miller, ABD'nin politikasında ve İsrail'in Washington'a verdiği taahhütlerde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Miller, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin diğer tüm coğrafi yerleşimlerin yaşanabilir olmalarını da engellediğini dile getirdi.

İsrail hükümeti mart ayında, Batı Şeria'da Homeş dahil dört bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan 2005 Çekilme Yasası'nın ilgili maddelerini iptal etmişti.

İsrail ordusunun 18 Mayıs'taki kararnamesinde de İsraillilerin tekrar Homeş'e girmesine izin verilirken bu bölgede yeniden Yahudi yerleşimleri inşa edilmesinin önü açılmıştı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına da değinen sözcü, "Kudüs'teki Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'e yönelik provokatif ziyaret ve beraberindeki kışkırtıcı söylemlerden de endişe duyuyoruz. Bu kutsal alanın siyasi amaçlar için kullanılmaması gerekmektedir ve tüm taraflara bu alanların kutsiyetine saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Genel anlamda, Kudüs'ün kutsal alanlarında tarihi statükonun korunması konusunda ABD'nin tutumunu yineleyen Miller, Ürdün'ün Kudüs'teki Müslüman kutsal alanlarının koruyucusu olarak özel rolüne de vurgu yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah erken saatlerde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.