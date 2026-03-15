Centcom: Abd, İran'ın Hark Adası'nda 90'dan Fazla Askeri Hedefi Vurdu

WASHINGTON, 15 Mart (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin cuma akşamı İran'ın önemli petrol ihracat merkezi Hark Adası'na büyük çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'dan cumartesi günü X'te yapılan paylaşımda, "ABD güçleri, Hark Adası'nda petrol altyapısına zarar vermeden 90'dan fazla askeri hedefi başarıyla vurdu" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, saldırının deniz mayın depolama tesislerini, füze depolama sığınaklarını ve diğer birçok askeri tesisi tahrip ettiği belirtildi.

İran kıyılarının yaklaşık 25 kilometre açıklarında, Basra Körfezi'nde yer alan Hark Adası, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı sosyal medyada yaptığı açıklamada, bombardımanın Hark Adası'ndaki askeri hedefleri tamamen yok ettiğini belirtirken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kesintiye uğraması durumunda, stratejik adanın petrol altyapısını hedef alacağı tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi ise İran'ın petrol ve enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırı olması halinde, ABD şirketleriyle bağlantılı bölgesel tesislere misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

