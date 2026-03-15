Centcom: Abd, İran'ın Hark Adası'nda 90'dan Fazla Askeri Hedefi Vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflere büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda deniz mayın depolama tesisleri ve füze sığınakları tahrip edildi. İran, ABD'nin bu saldırısına misilleme uyarısında bulundu.

WASHINGTON, 15 Mart (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin cuma akşamı İran'ın önemli petrol ihracat merkezi Hark Adası'na büyük çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'dan cumartesi günü X'te yapılan paylaşımda, "ABD güçleri, Hark Adası'nda petrol altyapısına zarar vermeden 90'dan fazla askeri hedefi başarıyla vurdu" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, saldırının deniz mayın depolama tesislerini, füze depolama sığınaklarını ve diğer birçok askeri tesisi tahrip ettiği belirtildi.

İran kıyılarının yaklaşık 25 kilometre açıklarında, Basra Körfezi'nde yer alan Hark Adası, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı sosyal medyada yaptığı açıklamada, bombardımanın Hark Adası'ndaki askeri hedefleri tamamen yok ettiğini belirtirken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kesintiye uğraması durumunda, stratejik adanın petrol altyapısını hedef alacağı tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi ise İran'ın petrol ve enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırı olması halinde, ABD şirketleriyle bağlantılı bölgesel tesislere misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler

Savaş devam ederken Kim ve halefinden tarihi mesaj
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

Trump "Yardım isteyeceğimiz son kişi" dedi, Netanyahu kapısını çaldı