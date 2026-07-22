İran Medyası: ABD Saldırılarının Ardından Ülkenin Birçok Bölgesinde Patlama Sesleri Duyuldu

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından liman kenti Buşehr ve kuzeybatıdaki Tebriz dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Jamaran haber sitesinin salı günü bildirdiğine göre, düşman saldırılarını engellemek için başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıların art arda 11. gecesini başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua