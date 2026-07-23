Haberler

ABD ordusu, İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla yeni bir saldırı başlattı. Bu, ABD'nin İran'a karşı son dönemde düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 17.30'da, (TSİ 00.30'da) Başkomutan'ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'a ait askeri hedeflere yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında bu harekatın, İran'ın "bölge sularından geçen sivil denizcileri ve ticari gemileri tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmaya yönelik" olarak sürdürüleceği belirtildi.

Yeni başlayan harekat ABD'nin İran'a karşı son dönemde art arda düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.

CENTCOM'un İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler