Haberler

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'ı vuracaklarını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin askeri altyapıyı hedef almaya devam edeceğini açıkladı. Waltz, diplomasiye şans tanınacağını ancak sabrın sonsuz olmadığını vurguladı.

NEW ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda son günlerde yaşanan ve ateşkes sürecini tehlikeye atan gelişmelere değindi.

"İran rejimi, Başkan (Donald) Trump'ın; İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içindedir." diyen Waltz, ABD'nin bunu son birkaç gecede Tahran yönetimine ispatladığını ifade etti.

Waltz, Hürmüz Boğazı'nın "uluslararası bir su yolu" olduğunun altını çizerek, İran'ın bu stratejik geçişi kontrol altına almaya yönelik herhangi bir girişiminin, ABD tarafından gerekirse askeri yöntemlerle etkisiz hale getirilmeye devam edileceğini söyledi.

İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden devam etmesi ihtimali üzerine konuşan Waltz, buna sadece ABD'nin değil, "tüm dünyanın karşı olduğunu" söyledi ve böyle bir durumda Başkan Donald Trump'ın tüm seçenekleri masada tutacağı değerlendirmesinde bulundu.

Waltz ayrıca, ABD ile İran arasında ateşkes sürecinin ilerlemesine yönelik teknik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Trump'ın "her zaman diplomasiye şans tanıyacağını" ancak "Başkan'ın sabrının sonsuza dek sürmeyeceğini" kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde

30 günlük süreç başladı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar