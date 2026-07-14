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İran basını: Bender Abbas ile Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyuldu

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ABD ordusunun İran'a karşı başlattığı hava saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Buşehr eyaletinde de patlamalar olduğu belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, Buşehr eyaletinde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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