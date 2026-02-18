Haberler

Beyaz Saray: Trump'ın İran'a Yaklaşımında Diplomasi İlk Seçenek

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın İran'a yönelik politikasında diplomasinin öncelikli seçenek olduğunu belirtti ve İran'ın bir anlaşmaya varmasının akıllıca olacağını ifade etti.

(ANKARA) - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik politikasında diplomasinin her zaman ilk tercih olduğunu söyledi. Leavitt, İran'ın bir anlaşmaya varmasının "akıllıca" olacağını ifade etti.

Leavitt, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın İran konusunda tutumunun net olduğunu vurgulayarak, "Diplomasi her zaman onun ilk seçeneğidir" dedi.

İran'a çağrıda bulunan Leavitt, "İran'ın bir anlaşma yapması son derece akıllıca olur" ifadesini kullandı. Trump'ın askeri seçeneklere ilişkin kararlarını da ABD'nin ulusal çıkarlarını esas alarak verdiğini belirten Sözcü, "Başkan Trump, her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda neyin en iyi olduğuna odaklanır ve askeri eyleme ilişkin kararlarını da bu çerçevede alır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
