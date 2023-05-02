ABD'deki Salmonella Salgınının Undan Kaynaklandığı Ortaya Çıktı

LOS ANGELES, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) müfettişleri, 12 eyalette en az 13 kişiye bulaşan son Salmonella salgınının kaynağının un olduğunu belirledi.

LOS ANGELES, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) müfettişleri, 12 eyalette en az 13 kişiye bulaşan son Salmonella salgınının kaynağının un olduğunu belirledi.

CDC'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, hasta insanlar ile yapılan görüşmeler ve laboratuvar verileri, Salmonella'yla kontamine olmuş Gold Medal marka unların insanları hasta ettiğini göstermiş oldu.

CDC, enfekte bireylerin üçünün hastaneye kaldırıldığını ve şimdiye kadar herhangi bir ölüm kaydedilmediğini belirtti. Ancak CDC, gerçek hasta sayısının bildirilenden daha yüksek olmasının muhtemel olduğunu ve salgınların, bilinen vakaların ortaya çıktığı eyaletler ile sınırlı olmayabileceğini ekledi. Yapılan açıklamada, "Bunun nedeni, bazı insanların tıbbi bakım olmadan iyileşmesi ve Salmonella testi yaptırmamasıdır" denildi.

Geçen hafta, Gold Medal marka unu üreten şirket General Mills, tavsiye edilen tüketim tarihleri 27 ve 28 Mart 2024 olan iki, beş ve on kiloluk ağartılmış ve ağartılmamış çok amaçlı Gold Medal un paketlerini geri topladı.

Salmonella hastası kişilerde genellikle ishal, ateş ve mide krampları görülüyor. CDC, semptomların genellikle bakteri yutulduktan altı saat ila altı gün sonra başladığını söyledi.

Çoğu insan dört ila yedi gün sonra tedavi görmeden iyileşiyor. Ancak CDC'ye göre beş yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üstü yetişkinler ve zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler başta olmak üzere bazı insanlar tıbbi tedavi veya hastaneye yatmayı gerektiren daha ciddi hastalıklar geçirebiliyor.