ABD'deki saldırıda Trump'tan önce Vance'in tahliye edilmesi ile güvenlik açığı tartışmaları sürüyor

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğince organize edilen yemekteki silahlı saldırı esnasında Başkan Donald Trump'tan önce Yardımcısı JD Vance'in tahliyesi ile güvenlik açığı tartışmaları sürüyor.

Canlı yayımlanan etkinlikte yemek servisinden kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri, uzun namlulu silahlarla salona girdi.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını duyururken şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler basına yansıdı.

Kısa sürede kontrol altına alınan olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trump'tan önce Vance'in tahliyesi gündemde

Gizli Servis'in tahliye sırasında Trump'tan önce Vance'i salondan çıkarması, ABD basını ve sosyal medya platformlarında spekülasyonlara yol açtı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda çok sayıda Trump taraftarı, Vance'in salondan Trump'tan önce çıkarılmasına tepki gösterdi.

Bazı Trump taraftarları, bu olayı, Gizli Servis'in Trump'ın yerine Vance'i tercih etmesi olarak yorumladı.

Eski CIA analisti Larry Johnson ise Vance'in salondan Trump'tan önce çıkarılmasını "akıl almaz prosedür hatası" olarak nitelendirdi.

Johnson, bir numaralı önceliğin her zaman Başkan olması gerektiğini savunarak, Trump salonda korunurken Vance'in çoktan tahliye edilmiş olmasını "hiyerarşik ve operasyonel zafiyet" oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Bu durumun Gizli Servis içindeki "koordinasyon kopukluğu"ndan kaynaklandığını iddia eden Johnson, görüntülerin dünya çapında ABD'nin zayıf görünmesine yol açtığını ileri sürdü.

MS Now'a konuşan Gizli Servis yetkilisi ise Vance'in ekibi doğrudan tahliyeye odaklanırken Trump'ın ekibinin Başkan'ın tahliyesi amacıyla Hilton'ın zemin katındaki tahliye koridorunun güvenliğinin sağlanmasını beklediği için Başkan Yardımcısı'nın tahliyesinin daha hızlı gerçekleşmiş gibi göründüğünü savundu.

ABD'li yetkililer ise olayın yönergelere uygun olduğu ve komplo teorilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.

Trump, Gizli Servis'in yavaş davranmasını kendisine bağladı

Vance'in kendisinden önce salondan çıkarıldığı iddiasına ilişkin CBS televizyonuna verdiği röportajda Trump, Gizli Servis'in yavaş davranmasına kendisinin sebep olduğunu söyledi.

Trump, Gizli Servis tarafından olay yerinden bir süre geç çıkarılmasının da kendi tercihi olduğunu dile getirerek, "olan biteni görmek istediğini" ifade etti.

Gizli Servis ajanlarının "biraz daha yavaş davranmasına kendisinin neden olduğunu" belirten Trump, olay yerinden uzaklaşırken yere çökmesinin istendiğini anlattı.

ABD Adalet Bakan Vekili Blanche'a göre "Güvenlik zafiyeti yok"

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ise CNN'e verdiği demeçte olayı güvenlik zafiyeti olarak görmediğini dile getirdi.

Silahlı saldırganın balo salonuna ulaşmadan önce gözaltına alındığını belirten Blanche, "Aksine, bu büyük bir güvenlik başarı öyküsüydü yani şu an bildiklerimiz doğrultusunda olanları düşünürsek bu şüpheli neredeyse güvenlik çemberini bile aşamadı." ifadesini kullandı.

Güvenlik tedbirleri, eleştirilerin odağında

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğindeki silahlı saldırı, "güvenlik açığı" iddialarını ve sert eleştirileri beraberinde getirdi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Başkan ve Kabine üyelerinin katıldığı etkinliğe "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" (National Special Security Event) statüsünün verilmemesi, güvenlik tedbiri eksikliklerinden biri gösterilerek, "Bu durum, güvenlik önlemlerinin daha gevşek tutulmasına neden olmuştur." denildi.

Haberde, otelin genel alanları ile Gizli Servis'in koruma çemberi arasında kalan bölgelerde yetki karmaşasının yaşandığına işaret edilerek, "Gizli Servis'in sorumluluğu, sadece ana balo salonu ve çevresiyle sınırlıydı. Polis ise dışarıdaki yollarla ilgileniyordu. Bu iki bölge arasındaki 'ara alanlarda' (otelin genel alanları gibi) kimin sorumlu olduğu net değildi." görüşü paylaşıldı.

MS Now'un haberinde ise saldırı girişiminin yapıldığı Washington'daki otelin halka açık işletme olmasının, saldırganın "otel misafiri" kimliğini kullanarak dış güvenlik katmanlarını kolayca geçmesini sağladığına işaret edildi.

"Başkan Trump'ın etrafındaki güvenlik neden bu kadar gevşek?"

Eski Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de Trump'ın etrafındaki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu savunarak, "Başkan Trump'ın etrafındaki güvenlik neden bu kadar gevşek? Öyle ki Başkan'ı, Başkan Yardımcısı'nı ve Kabine'yi öldürmek için orada olan Cole Allen bile manifestosunda bundan bahsetmiş." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Senatör Chuck Grassley de düzenlenen yemekle ilgili güvenlik protokolleri ve kolluk kuvvetlerinin olaydaki rolüne dair Gizli Servis'ten bilgi aldığını belirterek, "Dün gece brifinge hızlı aksiyon ve ilgi için Gizli Servis'e teşekkür." mesajını paylaştı.

ABD'de tahliye protokolleri

ABD'de başkanların görev değişikliklerine dair yasalar ve koruma protokollerine göre başkan ve yardımcısı, aynı anda tehditle karşılaştığında Gizli Servis, iki farklı refleksi eş zamanlı devreye sokuyor.

Koruma protokollerine göre saldırı anında başkanın etrafına "etten duvar" örülürken başkan yardımcısı ise makamın boş kalma riskine karşı derhal bölgeden uzaklaştırılarak güvenli alana taşınıyor.

Bu stratejinin temel mantığının, kriz anında başkanın öldürülmesi ya da görevini ifa edemeyecek hale getirilmesi ihtimaline karşılık yerine geçecek kişinin saldırı mahallinden çoktan tahliye edilmesini ve yetkiyi devralmaya hazırlanmasını garantilemek olduğu belirtiliyor.