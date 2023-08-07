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ABD'deki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Dev Yangın

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ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan dev yangın, zorlukla kontrol altına alındı. Yetkililer olayda ölü veya yaralı olmadığını belirterek dumanın tehlikeli hava kirleticiler içerdiğine dair uyarı yayınladı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan dev yangın, zorlukla kontrol altına alındı. Yetkililer olayda ölü veya yaralı olmadığını belirterek dumanın tehlikeli hava kirleticiler içerdiğine dair uyarı yayınladı.

Albuquerque kenti yakınlarında bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan dev yangın, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucunda zorlukla söndürüldü. Yetkililer, olayda ölü veya yaralı olmadığını belirtip plastiklerin yanması ve dumanın tehlikeli hava kirleticileri içermesi nedeniyle bir sağlık uyarısı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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