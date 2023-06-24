ABD'de yaşayan emekli bankacı Gönen'de kayboldu

ABD'de yaşayan Dünya Bankası emeklisi Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma, GÖNDEN, STK'lar ve köylüler de destek veriyor.

'ŞİMDİYE KADAR BİR HABER ALAMADIK

ABD'de yaşayan, tatil için geldiği doğduğu Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Dünya Bankası'ndan emekli Korhan Berzeg için AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi.

Semih ŞAHİN-Ahmet ILGAZLI/ GÖNEN, (Balıkesir),