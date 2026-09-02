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Anket: Gençlerin %70'i ABD'nin gidişatından gurur duymuyor

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ABD'de 18-34 yaş arası 1031 kişiyle yapılan anket, katılımcıların %70'inin ülkenin mevcut gidişatından gurur duymadığını, %71'inin ise şu anki durumdan memnun olmadığını ortaya koydu. %59'u ise geçmişle gurur duyduğunu belirtti.

ABD'de yapılan ankete göre yetişkin katılımcıların yüzde 70'i ülkenin "gidişatından gurur duymadığını" ifade etti.

Amerikan Üniversitesinin Sine Politika ve Siyaset Enstitüsü, 23 Temmuz-1 Ağustos döneminde, 18-34 yaşlarındaki 1031 yetişkin katılımcının yer aldığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 70'i ABD'nin bir ülke olarak "gidişatından gurur duymadığını" belirtirken yüzde 30'u gidişattan memnun olduklarını aktardı.

Aynı şekilde katılımcıların yüzde 71'i ülkenin "şu anki durumundan gurur duymadığını" ifade ederken yüzde 29'u bu durumdan hoşnut olduğunu kaydetti.

Katılımcıların yüzde 59'u ABD'nin "geçmişteki halinden gurur duyduğunu" dile getirirken yüzde 41'i geçmişten gurur duymadığını belirtti.

Kaynak: AA
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