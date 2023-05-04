ABD'de Uzay Teknolojisi Fuarı Düzenlendi

LONG BEACH, 4 Mayıs 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach kentinde düzenlenen Uzay Teknolojisi Fuarı ABD 2023'ü ziyaret eden insanlar, 3 Mayıs 2023.

Güney Kaliforniya'daki Long Beach'te, Çarşamba ve Perşembe günleri ilk kez düzenlenen uzay teknolojisi fuarında, uzay endüstrisindeki en son yenilikler, teknolojiler ve ürünler sergileniyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)