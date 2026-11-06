ABD'de üçüncü Terörizmle Mücadele Zirvesi Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde yapıldı

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ABD'de, terör örgütlerinin ABD sınırlarına ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Terörizmle Mücadele Zirvesi düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Colorado eyaletinde bulunan Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde Terörizmle Mücadele Zirvesi düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan zirveye, Kuzey Amerika Hava Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory M. Guillot ile Özel Kuvvetler Komutanı Oramiral Frank Bradley başkanlık etti.

Zirveye, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve federal kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarından üst düzey yetkililer ile uzmanlar katıldı.

Toplantıda, ABD'ye yönelik mevcut ve yeni ortaya çıkan terörizm tehditleri, istihbarat paylaşımı ve terör örgütlerinin ülke sınırlarına ulaşmadan faaliyetlerinin engellenmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılması ele alındı.

Kaynak: AA