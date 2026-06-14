ABD'nin Missouri eyaletinde düşen uçakta 12 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.