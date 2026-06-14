Haberler

ABD'nin Missouri eyaletinde düşen uçakta 12 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Missouri'de paraşütle atlayış yapmak isteyenleri taşıyan uçak, Butler Memorial Havaalanı yakınlarında tarlaya düşerek alev aldı. Kazada 12 kişi öldü, incelemeler sürüyor.

NEW ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor

Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Ölümden kaçmaya çalışırken feci şekilde can verdi
Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine gizli sığınakta toplanacak

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Saklanacak delik arıyorlar

Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?