ABD'de Star Meat'in iddia edilen sahte USDA etiketli 75 tonu aşkın eti toplatılacak

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NEW ABD'de usulüne uygun şekilde denetlenmeyen ve sahte muayene etiketleriyle piyasaya sürülen 75 tondan fazla etin toplatılması kararlaştırıldı.

Tarım Bakanlığından (USDA) yapılan açıklamada, Kuzey Karolina eyaletinin Lucama kentinde bulunan Star Meat Delivery Inc. şirketince piyasaya sürülen 75 tonu aşkın domuz, sığır ve keçi etinin toplatılacağı belirtildi.

Ürünlerin, federal denetim izni bulunmayan bir tesise ait "EST. 1363" numaralı sahte USDA muayene etiketi taşıdığı ifade edilen açıklamada, denetlenmeden üretilen gıdaların beyan edilmemiş alerjenler, zararlı bakteriler veya diğer kirleticiler içerebileceği aktarıldı.

Açıklamada, ürünlerin "yanlış markalanmış" ve tüketimi güvenli olmayan ürünler olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, tüketicilere "bunları atmaları veya satın aldıkları yere iade etmeleri" çağrısı yapıldı.

Star Meat Delivery şirketi ise ürünlerdeki muayene etiketlerinin sahte olduğu iddiasına karşı çıktı.

Kaynak: AA