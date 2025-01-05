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ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi

ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
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ABD'de yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin farklı eyaletlerinin yetkililerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı.

30 EYALETTE "ALARM DURUMUNA" GEÇİLDİ

Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi. ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

5 EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTolga Babacan:

Herzamanki gibbi yine kirli oyun pesindeler. Uyanik olup bunlara hicbirzamann aman verilmemesi lazim

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