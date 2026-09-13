ABD'de oturma izni olan Afgan kişi, "yabancı terörist" olduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi

ABD, Yabancı Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Mahkemesi'nde görülen ilk davada oturma izni olan ve Texas'ta yaşayan Afganistan vatandaşı bir kişi, "yabancı terörist" olduğu gerekçesiyle sınır dışı etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'a sınır dışı edilen 47 yaşındaki Nazira Haji Zada'ya ilişkin mahkeme kararına yer verildi.

Açıklamada, Yabancı Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Mahkemesi'nde görülen davada Texas'ta yaşayan Haji Zada'nın oğlu ve damadının, 5 Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçiminde "terör örgütü DEAŞ'tan esinlenerek bir silahlı saldırı düzenlemeyi planladıkları" gerekçesiyle yargılandıkları ve suçlu bulundukları hatırlatıldı.

Haji Zada'nın da "oğlu ve damadının planını desteklediği ve çocuklarının terör örgütünü desteklemesi için çalıştığı" ifade edilen açıklamada, "yabancı terörist" olduğu belirtilen kadının sınır dışı edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Haji Zada'nın yabancı terörist olduğuna ilişkin delillerini desteklemek amacıyla avukatlarıyla yaklaşık yarım terabaytlık belge paylaşıldığı, bu kişinin, "yabancı terörist olduğunu kabul ettiği ve sınır dışı etme kararına itiraz hakkından feragat ettiği" bildirildi.

Öte yandan açıklamada, bu davanın, 1996'da kurulan Yabancı Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Mahkemesi'nde görülen ilk dava olduğu kaydedildi.

ABD basınındaki haberlere göre bu mahkemede görülen davada ABD vatandaşı olmayan ve yasal oturma izni olsa dahi terörizmle suçlanan kişilerin "gizli delilleri" inceleme izni yok. Ayrıca cezai kovuşturmaların aksine bu mahkemede davalı kişinin, hükümetin delilleri toplama şekline karşı çıkma hakkı bulunmuyor.

Kaynak: AA