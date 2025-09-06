ABD'de MS-13 Üyesinin Sığınma Başvurusu Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, idari bir hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia'nın sığınma başvurusunun kabul edilmesi durumunda tekrar sınır dışı edilebileceğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Garcia'nın ağustos sonunda ülkeye yeniden sığınma başvurusunda bulunmasına karşı argümanlarını özetleyen göçmenlik mahkemesi belgelerini yayımladı.

Buna göre, Garcia'nın Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 üyesi olduğunun savunulduğu belgelerde, önceki göçmenlik davasının yeniden açılması halinde Garcia'nın ülkesine geri gönderilebileceği ifade edildi.

DHS tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Garcia'nın avukatlarının ateşle oynadığı" belirtilirken, "MS-13 adlı yabancı terör örgütünün üyesi olarak, artık önceki göçmenlik muafiyetinden yararlanamıyor." denildi.

Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, adil bir yargılama sonucunda Garcia'nın sığınma hakkı alabileceğini savundu.

Moshenberg, "Bay Garcia'ya göçmenlik mahkemesinde adil bir yargılama hakkı verilirse, sığınma talebinde başarılı olmaması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABC News'ün haberine göre, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından Garcia'nın avukatlarına bir e-posta gönderildi.

Gönderilen e-postada, söz konusu göçmenlik davasının yeniden açılması talebinin bir yargıcın kabul etmesi halinde Garcia'nın Afrika'nın güneyinde bulunan Esvatini de dahil El Salvador, Meksika, Kosta Rika, Guatemala, Honduras ve Haiti gibi ülkelere gönderilebileceğinin ifade edildiği iddia edildi.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarının sembolü haline gelen El Salvadorlu göçmen Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT hapishanesine gönderilmişti.

ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında Garcia'nın, "idari bir hata" nedeniyle sınır dışı edildiği belirtilmiş, Maryland'de federal yargıç Paula Xinis de 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç, daha sonra Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek, 25 Ağustos'ta tekrar gözaltına almıştı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar vermişti.

Bunun üzerine Garcia'nın avukatları, müvekkilleri için sığınma talebiyle mahkemeye başvuru yapmıştı.