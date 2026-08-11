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ABD'de Meta ve TikTok'a dava engeli

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ABD temyiz mahkemesi, Meta ve TikTok'un tasarımlarından kaynaklanan zararlara ilişkin binlerce davanın düşürülmesi talebini reddetti. Mahkeme, şirketlerin yasal korumayı yalnızca savunma amacıyla kullanabileceğini belirtti.

ABD'de temyiz mahkemesi, Meta ve TikTok'un tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla açılan binlerce davanın düşürülmesi talebini reddetti.

The Hill gazetesinin haberine göre, temyiz mahkemesi, Meta ve TikTok'un aleyhlerinde açılan davaların düşürülmesi talebine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme kararında, Meta ve TikTok'un davaların çok erken aşamasında temyize başvurduğu belirtildi.

Kararda, teknoloji şirketlerini kullanıcıların oluşturduğu içeriklerden kaynaklanan hukuki sorumluluktan büyük ölçüde koruyan İletişim Ahlakı Yasası kapsamında sosyal medya şirketlerinin davaların düşürülmesini sağlamak için değil, yalnızca sorumluluğa karşı savunma amacıyla kullanılabileceği vurgulandı.

Mahkeme, bu konuda temyiz yetkisine sahip olmadığına hükmederek şirketlerin talebini reddetti.

Ülkede, sosyal medya şirketi Meta'ya ait platformların ve TikTok'un tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla binlerce dava açılmıştı.

Meta ve TikTok ise bu davaların düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

ABD'de daha önce görülen bir davada, jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti.

20 yaşındaki K.G.M. tarafından açılan ve binlerce dosyanın birleştirilmesiyle görülen davada, şahsın sosyal medya platformlarının kullanımına bağımlı hale geldiği belirtilmiş, bu durumun ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı veya mevcut sorunları ağırlaştırdığı savunulmuştu.

Kaynak: AA
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