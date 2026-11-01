ABD'de mahkeme Trump'ın Epstein haberine dair WSJ davasını kesin olarak reddetti

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ABD'de mahkeme, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile "bağı olduğuna dair" haber yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine karşı açtığı davayı yeniden reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Darrin Gayles, Trump'ın, WSJ'nin 2025'te yayımladığı haberle kendisine hakaret ettiği yönündeki iddialarının hukuki dayanağının bulunmadığına hükmetti.

Gayles, Trump'ın iddialarının "sonuca yönelik, belirsiz, zaman zaman haberle çelişen ve çoğu zaman ilgisiz" olduğunu belirterek gazetenin haberi kasıtlı olarak gerçeğe aykırı yayımladığını ortaya koyacak yeterli kanıt sunulmadığını kaydetti.

Yargıç, nisanda davanın önceki halini de reddetmiş ancak Trump'a yeniden başvurma hakkı tanımıştı. Gayles, bu kez davayı yeniden açmasına imkan vermeyecek şekilde reddetti.

Trump'ın hukuk ekibinin sözcüsü karara itiraz edeceklerini belirtti.

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Trump 2025'te WSJ ve sahibi Murdoch'a dava açmıştı.

Kaynak: AA