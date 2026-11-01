Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de mahkeme Trump'ın Epstein haberine dair WSJ davasını kesin olarak reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de mahkeme, Trump'ın WSJ'ye açtığı hakaret davasını Epstein haberine ilişkin hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle kesin reddetti. Yargıç Gayles, haberin kasıtlı gerçeğe aykırı olduğuna dair yeterli kanıt sunulmadığını belirtti; Trump'ın ekibi karara itiraz edecek.

ABD'de mahkeme, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile "bağı olduğuna dair" haber yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine karşı açtığı davayı yeniden reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Darrin Gayles, Trump'ın, WSJ'nin 2025'te yayımladığı haberle kendisine hakaret ettiği yönündeki iddialarının hukuki dayanağının bulunmadığına hükmetti.

Gayles, Trump'ın iddialarının "sonuca yönelik, belirsiz, zaman zaman haberle çelişen ve çoğu zaman ilgisiz" olduğunu belirterek gazetenin haberi kasıtlı olarak gerçeğe aykırı yayımladığını ortaya koyacak yeterli kanıt sunulmadığını kaydetti.

Yargıç, nisanda davanın önceki halini de reddetmiş ancak Trump'a yeniden başvurma hakkı tanımıştı. Gayles, bu kez davayı yeniden açmasına imkan vermeyecek şekilde reddetti.

Trump'ın hukuk ekibinin sözcüsü karara itiraz edeceklerini belirtti.

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Trump 2025'te WSJ ve sahibi Murdoch'a dava açmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Bir şişe almak için birbirlerini ezdiler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi

Bahçeli'den dengeleri değiştirecek proje! Detayları açıkladı
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi