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ABD'deki okul saldırısı zanlısı, silahını babasından "hediye" olarak almış

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ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki zanlının babası, saldırıda kullanılan silahın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölmesine sebep olduğu belirtilen 14 yaşındaki zanlı Colt Gray'in saldırıda kullandığı silahın babasının "tatil hediyesi" olduğu, baba Gray'in gözaltına alındığı bildirildi. ABD basınındaki haberlere göre, 4 Eylül'de Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde silahla 4 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası Colin Gray'in, oğlunun silah bulundurmasına bilerek izin verdiğine yönelik iddiaların ardından yetkililer harekete geçti.

Yetkililer, 54 yaşındaki baba Colin Gray'in gözaltına alındığını açıkladı. Baba Gray'ın 4 kez kasıtsız adam öldürme, 2 kez ikinci derece cinayet ve 8 kez çocuklara eziyet etme dahil çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

"SİLAHI TATİL HEDİYESİ OLARAK ALMIŞ"

CNN'nin soruşturma hakkında doğrudan bilgi sahibi iki emniyet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Colin Gray, yetkililere cinayetlerde kullanılan silahı Aralık 2023'te oğlu için "tatil hediyesi" olarak satın aldığını söyledi. Colin Gray'in yetkililere verdiği ifadesinde, silahın, yetkililerin Gray ve ailesiyle internet üzerinden yapılan okul saldırısı tehditlerini araştırmak üzere ilk kez temasa geçmesinden aylar sonra alındığı ortaya çıktı. ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde 4 Eylül'de yerel saatle 11.30 sularında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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