Haberler

ABD'de kütüphaneden 132 yıl önce ödünç alınan dergi iade edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir halk kütüphanesinden 1894'te ödünç alınan dergi, 132 yıl sonra ait olduğu yere iade edildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir halk kütüphanesinden 1894'te ödünç alınan dergi, 132 yıl sonra ait olduğu yere iade edildi.

Massachusetts'teki Concord Halk Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eylül 1894'te kütüphaneden ödünç alınan aylık dergi "The Century Illustrated'in" iade edildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin kütüphanenin gecikme cezalarını durdurmasının ardından geldiği aktarılan açıklamada, normal şartlarda bu derginin iadesinin 48 bin 220 gün geciktiği ve 12 bin 55 dolar gecikme cezası uygulanacağı aktarıldı.

Dergiyi iade eden John isimli şahıs ise derginin uzun yıllardır evinde olduğunu ancak nasıl bu eve geldiğini bilmediğini kaydetti.

John, kütüphanenin gecikme ücreti uygulamasını durdurduğunu görmesinin ardından dergiyi iade etme kararı aldığını belirtti.

Concord kütüphanesinin açıklamasında, "Tabii ki bu uygulamanın durdurulmasıyla uzun süreli kitapların iade edilmesini bekliyorduk ancak 19. yüzyılın sonundan bir şeyin gelmesini kesinlikle ummuyorduk." ifadesi kullanıldı.

ABD'de 1881-1930 yıllarında yayımlanan "The Century Illustrated" dergisi edebiyat, tarih, güncel olaylar ve yüksek kaliteli çizimleri içeriyordu.

Kaynak: AA
Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Sokak ortasında pes dedirten görüntü
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Adıyaman’da 62 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Yakınları haber alamayınca eve geldi! Acı gerçekle karşılaştılar
Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi