ABD'de "kürtaj hakkını fesheden" kararla ilgili sızıntı hakkında soruşturma başlatıldı
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'de, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından New York kentindeki Foley Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlendi.
ABD'de, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından New York kentindeki Foley Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlendi.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel