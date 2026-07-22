ABD'de bu yıl kızamık vakası sayısı 35 yılın en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de bu yıl 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 kızamık vakası kaydedildi. Bu sayı, 1991'den bu yana en yüksek vaka sayısı olup, 2025'in tamamında görülen 2 bin 289 vakayı da aştı.
ABD'de bu yıl, 1991'den bu yana görülen en yüksek kızamık vakası sayısına ulaşıldı.
Johns Hopkins Üniversitesinin ABD'deki kızamık vakalarını izlediği sisteme göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 kızamık vakası görüldü.
Bu rakamla, yılın bu zamanına kadar kaydedilen vaka sayısı, 2025'in tamamında görülen 2 bin 289 vakayı aşmış oldu.
Öte yandan, açıklanan rakamla birlikte ülkede 1991'den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay