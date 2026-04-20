İsrailli askerin Hazreti İsa heykeline saldırısına ABD'li Katolik seçmenlerden tepki paylaşımı

Katolik Oy isimli grup, Lübnan'da İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınadı. Kardinal Pizzaballa olayın Hristiyan inancı açısından bir hakaret olduğunu belirtti.

NEW ABD'de Katolik bir seçmen grubu, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki gösterdi.

Catholic Vote (Katolik Oy) isimli seçmen grubunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına yönelik kınama açıklamasına yer verildi.

Kendilerini "vatansever Amerikalılar" ve "Amerika'nın en iyi Katolik savunuculuk örgütü" olarak adlandıran grubun paylaşımında, "Kardinal Pizzaballa ve kutsal topraklardaki diğer Katolik liderler, Lübnan'ın bir köyünde İsrailli bir asker tarafından Çarmıha Gerilmiş İsa heykelinin kutsallığının ihlal edilmesi üzerine olayı kayıtsız şartsız kınadı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Pizzaballa'nın şu sözlerine yer verildi:

"Bu eylem, Hristiyan inancına yönelik ağır bir hakaret teşkil etmekte ve Güney Lübnan'da IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) askerleri tarafından Hristiyan sembollerinin kutsallığının ihlal edildiğine dair bildirilen diğer olaylara bir yenisini eklemektedir. Dahası bu durum, kutsal olana ve başkalarının onuruna duyulması gereken en temel saygının dahi ağır biçimde zedelendiği, ahlaki ve insani formasyonda rahatsız edici bir yetersizliği gözler önüne sermektedir."

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf dün sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiği belirtilmezken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

ABD merkezli X platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok, bir kullanıcının sorusu üzerine fotoğrafın sahte olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
