ABD'de Johnson'ın Cumhuriyetçi Parti liderliğine yeniden aday olmayacağı iddia edildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, partisinin Kongre ara seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti liderliği için yeniden aday olmayacağı iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan iki kaynağa göre Johnson, ara seçimlerde Demokratlar karşısında alınan yenilginin ardından partisinin liderliği için yeniden aday olmayacak ve azınlık liderliği yarışına girmeyecek.

Söz konusu kaynaklar, Johnson'ın ABD Kongresi'nin ocak ayında toplanmasının ardından Temsilciler Meclisinin sıradan bir üyesi olarak görevini sürdüreceğini öne sürdü.

Haberde, "Johnson için bu, hızlı bir yükseliş ve düşüş oldu, çoğu zaman tesadüfen Meclis Başkanı olan biri olarak görülen Johnson, yine de Başkan Donald Trump'a yakınlaştı ve modern zamanların en dar çoğunluklarından biriyle çalkantılı bir dönemde Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerine liderlik etti." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca Johnson'dan boşalacak liderlik koltuğu için Cumhuriyetçi Parti içinde "şiddetli bir iç mücadele" yaşanacağına işaret edildi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin, yeni liderlerini seçmek üzere gelecek hafta Washington'da bir araya gelmeleri bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde azınlığa düşen Cumhuriyetçilerin bu toplantıda azınlık liderini seçmesi öngörülürken, liderlik için daha önce de mücadele eden Louisiana Temsilcisi Steve Scalise ve Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ın yarışta öne çıkan iki isim olması bekleniyor.

Kaynak: AA