ABD'de İsrailli Esirlere Destek Yürüyüşüne Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

ABD'de İsrailli Esirlere Destek Yürüyüşüne Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var
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ABD'de İsrailli Esirlere Destek Yürüyüşüne Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var
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Colorado Eyaleti'nde yapılanGazze'deki İsrailli esirlere destek yürüyüşüne yanıcı madde ile düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Olayı 'hedefli terör saldırısı' olarak nitelendiren FBI, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

- ABD'de yapılan İsrailli esirlere destek yürüyüşüne saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

COLORADO - ABD'nin Colorado Eyaleti'ndeki Boulder şehrinde yapılan Gazze'deki İsrailli esirlere destek yürüyüşüne katılanlara yanıcı madde ile saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanırken, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Kash Patel olayı "hedefli terör saldırısı" olarak niteledi.

ABD'nin Colorado Eyaleti korku dolu anlara sahne oldu. Boulder şehrinde Gazze'deki İsrailli esirlere destek için yapılan yürüyüşe katılanlara yanıcı madde ile saldırı düzenlendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay saat 13.26'da Pearl Caddesi yakınlarında meydana geldi. Filistin'deki katliamlara dikkat çekerek İsrail karşıtı ifadeler kullanan bir şahıs, molotof kokteyline benzer cisimlerle etkinliğin katılımcılarına saldırdı. Olayda 1'i ciddi olmak üzere çok sayıda kişi yaralanırken, saldırgan ihbar üzerine bölgeye varan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Kash Patel olayı "hedefli terör saldırısı" olarak niteleyerek, "Ajanlarımız ve yerel kolluk kuvvetlerimiz halihazırda olay yerinde. Daha fazla bilgi mevcut oldukça detayları paylaşacağız" açıklamasında bulundu. FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da olayın "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Olay, ilk bilgilere, delillere ve tanık ifadelerine dayanarak ideolojik olarak motive edilmiş bir şiddet eylemi olarak araştırılıyor" dedi. Colorado Başsavcısı Phil Weiser da saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayarak detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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