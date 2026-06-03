ABD'deki Yahudi Koalisyonu, Massie'nin seçimi kaybetmesi için 5 milyon dolar harcadıklarını açıkladı

ABD merkezli Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Üst Yöneticisi (CEO) Matt Brooks, Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin " İsrail'e destek vermediği gerekçesiyle" seçimleri kaybetmesi için 5 milyon dolardan fazla para harcadıklarını belirtti.

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) haberine göre Brooks, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun etkinliğinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Massie'ye ilişkin konuşan Brooks, Massie'nin Kentucky'de yapılan ön seçimleri kaybetmesi için koalisyonun 5 milyon dolardan fazla para harcadığını kaydetti.

Brooks, "Eğer birisi sürekli İsrail'e yönelik desteği baltalıyorsa ve en gerekli olduğu anda Yahudi devletinin yanında durmayı kabul etmiyorsa, bunun sonuçları olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail karşıtı" olmanın Cumhuriyetçi Partide başarıya giden yol olmadığını savunan Brooks, "Bu, verilmesi gereken bir mesajdı ve yerine de ulaştı." dedi.

ABD Başkan Trump'ı "ülke tarihinin en büyük İsrail destekçisi lideri" olarak tanımlayan Brooks, Trump'la olan "ortaklığın" daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Massie, ön seçimleri İsrail desteği alan rakibi karşısında kaybetmişti

Başkan Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, 20 Mayıs'ta Kentucky'de yapılan ön seçimleri, İsrail yanlısı grupların yoğun desteğini alan rakibi Ed Gallrein'e karşı kaybetmişti.

Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını isteyen ve ABD'nin savaşlara girmesine karşı bir tutum sergileyen Massie, Trump ve İsrail yanlısı grupların on milyonlarca dolar aktardığı rakibi Gallrein'in ön seçimlerde gerisinde kalmıştı.

Sonuçların ardından destekçilerine açıklama yapan Massie, "Daha erken açıklayacaktım ama rakibimi arayıp yenilgiyi kabul etmem gerekiyordu ve Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı." ifadesini kullanmıştı.

Massie, ABD Kongresindeki İsrail lobisinin etkisine yönelik eleştirileri ve Epstein dosyalarının şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanması yönündeki çağrılarıyla biliniyor.