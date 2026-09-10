Haberler

ABD'de İsrail yanlısı Demokrat Senatör Fetterman, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne mesaj gönderdi:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Sosyalizmin aşırılıklarını ve o Amerikan karşıtı yaşam tarzını her zaman reddedeceğim"

ABD'de Pensilvanya eyaletinin, İsrail'i savunmakla eleştirilen Demokrat Senatörü John Fetterman, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne gönderdiği mesajda, "sosyalizmin aşırılıklarını ve o Amerikan karşıtı yaşam tarzını reddedeceğini" belirtti.

Fetterman, Texas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Bir dakikalık video mesajda Fetterman, "Evet, ben bir Demokratım. Bugün neden burada sizinle konuşuyorum? Ben sağduyu sahibi bir Demokratım. Her zaman Amerika'nın yanında yer alacağım. Sosyalizmin aşırılıklarını ve o Amerikan karşıtı yaşam tarzını her zaman reddedeceğim." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'yı temsil eden Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Brendan Boyle, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir yıl önce Fetterman'ı 'Trump'ın favori Demokratı' olarak nitelendirmiştim. Bu gece, bunun nedenini bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ulusal basınına göre, kendisini "Demokrat Parti içinde sistemin dışından gelen biri" olarak konumlandıran Fetterman, ABD-İsrail'in bölgede İran'a karşı sürdürdüğü saldırılara destekle tanınıyor.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz

Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Gerekirse müdahale ederiz
Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi

Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi
Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı

Gaziantep'teki tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralandı
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü

Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor