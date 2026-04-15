ABD'de iki Kongre üyesi, cinsel taciz iddialarının ardından istifa etti

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Demokrat Eric Swalwell ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales, haklarındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell ile Gonzales, yazılı açıklama yaparak bugün resmen görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

İki Kongre üyesi hakkında ABD Temsilciler Meclisi'nde ihraç oylaması planlanırken gelen istifa açıklamaları, ABD kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu.

Demokrat Swalwell, yazılı açıklamasında hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddederken, California valiliği adaylığından da çekildiğini duyurdu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Gonzales ise hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Böylece ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin bu konudaki soruşturması da fiilen sona ermiş oldu.

Aralarında birlikte çalıştığı bir iş arkadaşının da bulunduğu beş kadın, Swalwell'i cinsel taciz veya tecavüzle suçlamıştı. Manhattan Bölge Savcılığı ise New York'taki bir otel odasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak Swalwell hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

Swalwell ise suçlamaları reddederek kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu savunmuş ve bunlara karşı mücadele edeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
