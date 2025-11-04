Haberler

ABD'de Hazır Makarnadan Listeria Salgını: 6 Ölü, 25 Hastaneye Kaldırıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 18 eyalette kaydedilen vakalar nedeniyle pek çok ürün piyasadan toplatıldı.

Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
