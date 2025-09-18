ABD'de Filistin Yanlısı Aktivist Mahmud Halil'in Sınır Dışı Edilmesine Karar Verildi

(ANKARA) - ABD'de göçmenlik hakimi, geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına karşı Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen protesto gösterilerinde öncü rol oynayan Filistin yanlısı aktivist Mahmud Halil'in Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine karar verdi. Halil, "Beni susturmak amacıyla asılsız ve gülünç iddialar uydurmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin açıkladığı mahkeme belgelerine göre, Louisiana Göçmenlik Hakimi Jamee Comans'ın 12 Eylül'de verdiği kararda, Halil'in ABD'de yasal daimi ikamet başvurusunda bulunup bunu elde ederken önemli bilgileri açıklamadığı gerekçesiyle suçlanıyor. Cezayir vatandaşı olan Halil, daha önce yaptığı açıklamada, eğer sınır dışı edilirse, aktivizmi nedeniyle hedef alınacağından korktuğunu söylemişti.

Hakim Comans, Halil'in yeşil kart başvurusunda Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı ve İsrail'e ekonomik boykot uygulanmasını savunan aktivist grup Columbia Üniversitesi Apartheid Divest ile olan bağlarını açıklamadığını, bu durumu "dürüstlük eksikliği" olarak nitelendirdi.

Comans, "Mahkeme, davalının, göç sürecini atlatmak ve başvurularının reddedilme olasılığını azaltmak amacıyla, önemli gerçekleri kasıtlı olarak yanlış beyan ettiğini tespit etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, Halil'in "barışçıl aktivizminin defalarca Yahudi karşıtı ve Hamas'ı destekler" nitelikte olduğunu ileri sürmüştü.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin yayınladığı bildiriye göre Halil, Trump yönetimini, "ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle kendisine karşı faşist taktikler kullandığını" söyledi. Halil, "Beni sınır dışı etme yönündeki ilk girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını anlayınca, Filistin'in yanında durup, Gazze'deki devam eden soykırımın sona ermesini talep ettiğim için beni susturmak amacıyla asılsız ve gülünç iddialar uydurmaya başladılar" dedi.