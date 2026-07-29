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ABD'de eBay, gazetecilere taciz davasında yaklaşık 55 milyon dolar tazminat ödeyecek

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ABD merkezli e-ticaret devi eBay, şirket hakkında haber yapan gazeteci bir çifte yönelik tehdit ve taciz kampanyası yürütülmesiyle ilgili davada, yaklaşık 55 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD merkezli e-ticaret devi Ebay, şirket hakkında haber yapan gazeteci bir çifte yönelik tehdit ve taciz kampanyası yürütülmesiyle ilgili davada, yaklaşık 55 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Yayımlanan sulh anlaşması detaylarına göre şirket, eski çalışanlarının hamam böcekleri, örümcekler, cenaze çelengi ve kanlı domuz maskesi gibi nesneler göndererek tehdit ettiği David ve Ina Steiner çiftine 48,7 milyon dolar ödeme yapacak.

Anlaşma kapsamında tazminatın 46,15 milyon doları eBay tarafından ödenirken kalan kısmını şirketin eski üst yöneticisi (CEO) Devin Wenig ile diğer iki üst düzey yöneticisi karşılayacak.

Ayrıca, anlaşma doğrultusunda ifade özgürlüğü ve Birinci Anayasa Değişikliği haklarını savunan kuruluşlar başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerine toplam 7 milyon dolarlık bağış aktarılacak.

İçeriklerinden rahatsız oldukları habercileri hedef aldılar

Söz konusu olaylar, e-ticaret sektörüne yönelik "EcommerceBytes" adlı bülteni yayımlayan Steiner çiftinin, eBay hakkındaki eleştirel haberlerinden rahatsız olan eski şirket çalışanlarının 2019'daki eylemleriyle başladı.

Siber zorbalık, ölüm tehditleri ve fiziki takibe maruz kalan çift, 2021 yılında Boston federal mahkemesinde dava açarak şirketin kendilerini "korkutmak, tehdit etmek, takip etmek ve susturmak" amacıyla komplo kurduğunu belirtti.

Olayın ardından ABD federal savcıları 2020 yılında 7 eski eBay çalışanını suçlamış, sanıkların büyük kısmı siber zorbalık ve komplo kurma suçlamalarını kabul ederek hapis veya ev hapsi cezalarına çarptırılmıştı.

eBay şirketi ise 2024 yılında federal makamlarla yapılan anlaşma kapsamında 3 milyon dolar adli para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Şirket özür diledi

eBay, yaptığı açıklamada, eski çalışanların 2019'daki eylemlerinin "yanlış ve kınanması gereken bir durum" olduğunu belirterek çiftten tekrar özür diledi.

Şirket, yönetim kadrosunun değiştirildiğini, etik eğitimlerinin ve kurum politikalarının güçlendirildiğini bildirdi.

Ina Steiner ise "Bu davanın caydırıcı olmasını umuyoruz. Bir mağdur ve şeffaflığa inanan gazeteciler olarak bu anlaşmanın kamuoyuna açıklanması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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