ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı Güncel Haberler - ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı ABD'nin Florida eyaletinde bilim adamları, ötenazi yapılan 5 metrelik Burma pitonunun midesinden 1.5 metre uzunluğunda timsah çıkardı. - ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bilim adamları, ötenazi yapılan 5 metrelik Burma pitonunun midesinden 1.5 metre uzunluğunda timsah çıkardı. ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda dünyanın en büyük yılan türlerinden olan Burma pitonu yakalandı. Florida'da istilacı bir tür olduğu belirtilen 5.5 metre uzunluğundaki Burma pitonuna eyalet yasaları doğrultusunda görevliler tarafından ötenazi yapıldı. Araştırma yapılmak üzere laboratuvara gönderilen dev pitonun midesinde 1.5 metre uzunluğunda timsah bulundu. Yerbilimci Rosie Moore, timsahın pitonun içinden titizlikle çıkarıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Myanmar Florida Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.