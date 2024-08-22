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ABD'de Demokrat Parti Kongresi Sırasında Gazze Protestosu

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ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

"Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında toplanan onlarca sivil toplum örgütüne mensup binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah yardımlarının son bulması için yürüdü.

Şehrin merkezindeki Union Park'ta buluşan göstericiler, bir süre slogan attıktan sonra Demokrat Parti Kongresinin yapıldığı United Center adlı merkeze doğru yürüdü.

" Gazze'de hemen ateşkes", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde Biden yönetimine Gazze konusunda çeşitli mesajlar gönderen pankartlar taşıdılar.

Dünkü eylemde göstericilere sert müdahale eden Chicago polisi ise göstericilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin kongrenin yapıldığı alana yaklaşmasına izin vermedi.

"Biden yönetimi, Gazze'deki suça ortak"

Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu Sözcüsü Hatem Abudayyeh, AA muhabirine gösteriyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

Abudayyeh, demokratların kongresinin yapılıyor olmasına karşın asıl heyecan ve duygunun Chicago sokaklarında olduğunu ve insanların Gazze konusundaki hassasiyetlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Gösterilere farklı toplumsal kesimlere mensup birçok kişinin katıldığına dikkat çeken Abudayyeh, "Sosyal adalet talep eden bu organizasyonlar tek bir sesle 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun' ve 'ABD İsrail'e silah göndermeyi durdursun' dediler. Bu önemli bir başarıdır." şeklinde konuştu.

Abudayyeh, "Demokrat Parti liderlerine mesajımı açık ve net: Siz de bu suça ortaksınız, bundan sorumlusunuz. 40 binden fazla Filistinli öldürüldü, belki daha fazlası da öldürülecek. Bu insanların kanı onların elinde. Biden İsrail'e para ve silah musluklarını hemen kapatabilir. ABD bunu yapabilme gücüne sahip. Eğer bu güce sahipseniz ve bunu yapmıyorsanız o zaman siz de bu suça ortaksınız, burada sorumlusunuz." dedi.

Savaş karşıtı Codepink hareketine mensup bir gösterici ise Gazze'deki insanlara destek olmak için bu gösterilere katıldıklarını ve bu dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Filistin asıllı Noura Ibrahim adlı bir diğer gösterici ise ABD'nin derhal İsrail'e silah ambargosu uygulaması ve Gazze'de acil ateşkes için adım atması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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