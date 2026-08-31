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Büyük Kanyon'da sel: 20'den fazla kayıp

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ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon'da 29 Ağustos'ta meydana gelen selde 20'den fazla kişiden haber alınamıyor, 60'tan fazla kişi tahliye edildi. Yaralanan olmadığı, bazı turistik mekanların kapatıldığı bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Büyük Kanyon'da 29 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından 20'den fazla kişiden haber alınamadığı bildirildi.

ABD Ulusal Park Servisinden, 29 Ağustos'ta Arizona'daki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle çok sayıda kişinin ve enkazın Colorado Nehri'ne sürüklendiği ve 20'den fazla kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Selin ardından 60'tan fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, daha fazla kişinin de tahliyesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, selde yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

Parktaki bazı turistik mekanların kapatıldığı ve nehirdeki bazı aktivitelerin askıya alındığı belirtilen açıklamada, yetkililerin selin yol açtığı hasara ilişkin incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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