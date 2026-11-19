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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kişi, eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 2021'de suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada suçlu bulundu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Haiti ve ABD çifte vatandaşı papaz Christian Emmanuel Sanon, yaklaşık 8 hafta süren yargılanmanın ardından, ABD dışında bir kişiyi kaçırmak veya öldürmek için komplo kurmak dahil 8 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan Sanon'un avukatı, Zeljka Bozanic, karara katılmadıklarını ve temyize başvuracaklarını belirtti.

Eski Haiti Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Davadaki savcılar, Sanon'un suikastı planlayan kişiler tarafından Moise'nin yerine devlet başkanı olarak düşünüldüğünü, ayrıca plana dahil olan kişilerin finansman, seyahat ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğunu öne sürmüştü.

Sanon ise Moise'yi iktidardan uzaklaştırmak isteyen kişilerle görüştüğünü kabul ederken, suikast planından haberdar olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA