Pentagon'dan 30 yaş üstü askerlere testosteron zorunluluğu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üzerindeki erkek askeri personele testosteron taramasını zorunlu kıldı.

Pentagon bünyesindeki Savunma Sağlık Ajansı tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, 30 yaş ve üzerindeki muvazzaf ve yedek erkek askerler düzenli sağlık değerlendirmeleri sırasında hormon taraması ve kan testlerine tabi tutulacak.

Kan testleriyle düşük testosteron düzeyi tanısı konulan askerlere takip taramaları uygulanacak ve ihtiyaç duyulması halinde testosteron tedavisi sunulacak.

Uygulama kapsamında, 30 yaşın altındaki erkek askerler için ise yıllık taramalar isteğe bağlı olacak.

Kadın personel ise sağlık kontrollerinde hormonal düzensizlik belirtileri açısından değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü takdirde ileri tetkik için sevk edilecek.

Yayımlanan kılavuzda, testosteron seviyelerinin fiziksel güç, kemik yoğunluğu, fiziksel kondisyon, kardiyovasküler sağlık ve ruh sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğu ve "savaşçı hazırlığı için kritik biyolojik gösterge" özelliği taşıdığı vurgulandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın amacının askerlerin sağlığına yatırım yapmak ve onları fiziksel olarak güçlendirmek olduğu belirtildi.

Kaynak: AA